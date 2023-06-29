Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Kurban Satış ve Kesim Alanındaki vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

100 bin metrekare alanı bulunan kurban Pazar yerinden vatandaşların çok memnun olduğunu dile getiren Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim birlik beraberlik ve huzur içinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Melikgazi Belediyemizin 3 yıldır kurban Pazar yeri olarak kullandığı 100 bin metrekarelik kurban satış ve kesim alanında vatandaşlarımızla bir araya geldik.

Bu alanda 2 büyük kesimhane var. Burada vatandaşlarımız rezervasyonla büyükbaş hayvanlarını kesiyor. Organizasyonlu bir şekilde temiz ve nezih alanda kesimler yapılıyor. Buranın ulaşımı da çok rahat. Hem kurbanınızı alıp hem de kesiminizi burada yaptırabilirsiniz. Cenab Allah daha nice bayramlara erişmeyi bizlere nasip etsin.” dedi.