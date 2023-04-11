Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi işbirliği ile Kayseri’de deprem ve afetler odaklı seminerler düzenlenecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden sonra tüm belediyeler de olduğu gibi Melikgazi Belediyesi olarak da ilçede yapacakları çalışmaları masaya yatırdıklarını söylerken, "Çeşitli toplantılar çalışmalarla gereken işlemleri yapacağız inşallah. Bu kapsamda ilave yapacağım çalışmalardan bir tanesi de vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi. Bu kapsamda da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesiyle ortak işbirliği protokolü yapacağız.

Bugün Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda saat 14.30'da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile düzenlediğimiz ‘Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz’ konulu seminer düzenliyoruz. Haluk Özener Bey'in bilgiler aktaracağı, soru cevapla geçecek güzel bir program olacak. Tüm hemşehrilerimizi saat 12 Nisan Çarşamba günü 14.30'daki bu programa bekliyorum. 19 Nisan Çarşamba Doğan Kalafat ile ‘Türkiye'de Deprem Afeti ve Eğitimi’, 03 Mayıs Çarşamba Adil Tek ile ‘İklim Değişimi ve Krizi’, 10 Mayıs Çarşamba ise Ayşe Edinçliler ile ‘Zeminden Kaynaklanan Deprem Afetleri’ seminerleri de verilecek” dedi.