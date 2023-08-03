Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi ilçenin çeşitli mahallelerinde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için temizlik çalışmalarını yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çevre kirliliğini önlemek adına düzenlenen temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini hatırlatan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçe genelinde boş arsalarda, kaldırımlarda, mahalle aralarındaki görüntü kirliliği oluşturan yabani otların temizliğinin ardından genel temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Böylece boş alanda kuru otlardan kaynaklı yangınların önlenmesi, otların arasından sinek haşere gibi hayvanların barınmasının önlenmesi ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanıyor. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarımıza ilçemizin muhtelif alanlarda devam edeceğiz. Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda hassas bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarla ilçeyi daha yaşanılabilir temiz nezih bir yer haline getiriyoruz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Çalışmalarımız gerekli görülen tüm mahallelerde devam edecek." dedi.