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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tamamlanmasıyla Kayseri'de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’ye örnek olacak Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin inşaatının tüm hızıyla ilerlediğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Okulumuzun temelinin atılmasının üzerinden daha çok geçmeden kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Burası Kayseri'nin en önemli liselerinden biri olacak. Burayı sadece meslek lisesi olarak düşünmeyin. Burası bir Fen Lisesi gibi, yabancı dilde eğitim verecek. 11 atölyesi olan İHA'ların, SİHA’ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Burası uygulamalı eğitimlerin de olduğu ayrıca öğrencilerin staj yerlerinin de ayarlanacağı bir lise. Bu okuldan mezun olanlar Allah nasip ederse Türkiye'nin en nadide üniversitelerinin en güzel bölümlerine, farklı farklı mühendislik dallarına gidebilecek. Üniversiteye devam etmek istemeyenlere de iş garantisi sunacağız. İlçemizde 21 okul yapıyoruz ama bu okullar içerisinde bizi en çok mutlu eden ve Türkiye'ye örnek olacak meslek liselimiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz. İnşallah bu lisemiz bittiğinde en başarılı öğrenciler buraya gelecek ve Kayseri'nin geleceğine tekrar imza atılacak.” dedi.

Başkan Palancıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burası 1926-28 yılları arasında kurulan Uçak Fabrikası’nın olduğu yerdi. Dolayısıyla 100 yıl sonra havacılık tarihi Kayseri'de tekrar canlanıyor. Kayseri'nin evlatları havacılık sektörüne bu şekilde girmiş olacak. Kayseri'nin istihdamı, uçak sanayisi ve teknolojisi yönünden önünü açacağını düşünüyorum. Türkiye’nin en nadide fakültelerine öğrenci yetiştirecek, onlara iş garantisi sağlayacak lisemiz Kayseri’mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun.”