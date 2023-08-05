Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Kadastro İl Müdürü Fatih Ata, Tapu Kadastro Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya ve Melikgazi Tapu Sicil Müdürü Murat Akalın ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının şehre hizmet olarak yansıdığını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Kadastro İl Müdürü Sayın Fatih Ata, Tapu Kadastro Bölge Sayın Müdürü Mustafa Çetinkaya ve Melikgazi Tapu Sicil Müdürü Sayın Murat Akalın'ı belediyemizde ağırlayarak çalışmalarımızı masaya yatırdık. Melikgazi Belediyesi olarak Tapu ve Kadastro ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Tapu kadastronun yaptığı çalışmalar takdire şayan. En şeffaf, en temiz, en güzel hizmet veren kurumlardan birisi.

Bu kapsamda da belediyelerin en çok ortak çalıştığı kurumların başında geliyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Melikgazi ilçemiz büyük bir ilçe ve her geçen yıl nüfusu da artıyor. Cazibe merkezi olması sebebi ile kapsadığı alanda emlak hareketliliği de oldukça fazla. Müdürlüğümüze belediyemize sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Vatandaşın alım satım işlemleri en hızlı şekilde çözülüyor. Büyük bir gayret ve uyum içerisinde çalıştığımız değerli müdürlerimize ziyaretleri için teşekkür eder çalışmalarında kolaylıklar dilerim." dedi.