Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi mahalle etkinliklerinin birincisini Engelliler Sitesinde düzenleyecekMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi kültürel ve sosyal etkinlere tam gaz devam ediyor. Aileleri bir araya getirmeye, birlik ve beraberliği pekiştirmeye önem veren belediye bu akşam saat 19.00'da düzenleyeceği mahalle buluşmasında ilk olarak Engelliler Sitesi'ndeki sakinlerle bir araya gelecek. Etkinlikte müzik yayını, palyaço ve maskot etkinlikleri, dondurma, mısır ve pamuk şeker ikramı olacak.

Yaza anlam katan ve özellikle çocukların çok mutlu olduğu bu tür etkinlikleri düzenlemeye diğer mahallelerde de devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Böyle eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlikte vatandaşlarla ve ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliklerden memnuniyette yüksek olunca bizde memnun oluyor vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Keyifli bir pazar akşamı yaşamak isteyen hemşehrilerimi mahalle buluşmamıza beklerim." dedi.