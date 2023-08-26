Kayseri Melikgazi’de bir gelenek haline gelen Salça Kaynatma Günleri Belsin’de büyük bir ilgiyle başladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Salça kaynatmak için bir araya gelen vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde salçalarını kaynatıp kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı.

Salça Kaynatma Günleri ile birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Hemşehrilerimizin daha hijyenik ve rahat bir ortamda salça kaynatmaları için düzenlediğimiz salça kaynatma günlerimiz Belsin’de başladı. Salça kaynatma günlerimiz sayesinde vatandaşlarımız rahatlıkla kışlık hazırlıklarını yapabiliyor. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, salça kaynatmak için gerekli olan kazan ve tuzu da ücretsiz olarak sağlıyoruz. Alanda salça kaynatma dışında gelişen birlik, beraberlik ve yardımlaşma da bizi mutlu eden durumlar. 3 Eylül’e kadar Belsin’de devam edecek olan salça kaynatma günleri 5-17 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Evliyalar Bölgesinde yapılacak. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve alanda vatandaşlarımıza yardımcı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 5 Eylül’de başlayacak olan diğer salça kaynatma günlerimize de herkesi bekleriz.” dedi.