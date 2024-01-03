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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine daha konforlu yollar kazandırmak için gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde yeni açılan yollara sıfır asfalt yaparken, 2 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını da yol çizgilerini yaparak tamamladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan yol çalışmaları ile ilgili bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde bir yandan mevcut yollarımızı iyileştirirken bir yandan da ihtiyaç olan güzergahlarda yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizde rekor seviyede yeni asfalt yol çalışması yaptık. İlçemizdeki yollarımız yapılan çalışmaların ardından daha konforlu hale geldi. Amacımız, ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarına asfalt yollar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Yatırımlarımızı sürdürürken mahallelerimizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Erenköy Mahallemizde Billur Bağları Caddesi ve devamında Reyhan Tepesi Caddesi'nde yol yenileme ve yeni yol yapım çalışması yaptık. Yeni yollar ile trafik yoğunluğunu azaltmayı, vatandaşlarımızın günlük hayatında ulaşımını daha kolay ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.