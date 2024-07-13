Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin MELMEK kapsamında düzenlediği, 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için 11 alan ve 46 branştan oluşan yaz kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.KAYSERİ (İGFA) - Yaşam boyu eğitim anlayışı ile sürekli olarak gelişen bireyler yetiştirmek için eğitimde öncü yatırımları hayata geçiren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilerin yaz boyunca birbirinden farklı alan ve branşlarda açılan kurslardan yararlanmaları için nitelikli öğretmenler ve donanımlı tesislerle bu yaz da hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.

Açılan kurslara yoğun ilgi gösterilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “ Melikgazi Belediyemiz birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da hatırı sayılır hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Onların eğitimine destek verecek birbirinden farklı projeyi hayata geçirdik; yeni projelerimizi de hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Futbol, jimnastik, el sanatları, tenis, voleybol, hızlı okuma gibi 11 alan ve 46 branştan oluşan yaz kurslarımıza maşallah ilgi çok yoğun. Çocuklarımız bu yazı dolu dolu geçiriyorlar. Eğlenirken öğrendikleri, kaliteli zaman geçirdikleri kurslarımız yaz boyunca öğrencilerimizin hizmetinde olacak" dedi.