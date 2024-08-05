Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz sineması etkinliği Yeşilyurt Etkinlik Alanı’nda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Ağustos ayı boyunca her Cumartesi farklı mahallelerde düzenlenecek olan etkinlikle vatandaşlara ailecek keyifli zaman geçirme imkanı sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yoğun katılımdan memnun olduğunu dile getirerek, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına kulak veriyor; hizmet ve yatırımlarımızla büyümeye devam ediyoruz.

Yeşilyurt Etkinlik Alanı’nda ilkini gerçekleştirdiğimiz yaz sinemalarımız 10 Ağustos’ta Barış Pınarı Etkinlik Alanı’nda, 17 Ağustos’ta TOKİ Talu Camii Etkinlik Alanı’nda, 24 Ağustos’ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda ve 31 Ağustos’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’nda vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek” dedi.