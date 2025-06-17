Türkiye’de en çok okul yapan belediye ünvanı kazanan Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen, Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu, Nezaket Altun - Halil Altun İlkokulu ve Av. Mehmet Altun Ortaokulu olmak üzere 3 okulun toplu açılış töreni gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'ye kazandırdıkları okul sayısının 25’e yaklaştığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Ülkemizin ve ailemizin en önemli değeri çocuklardır. Bizde onlar için güzel projeler hayata geçiriyoruz. Rabbim tüm çocuklarımıza güzel kaderler yazsın. Mehmet Özhaseki Bakanımızın döneminde onun destekleri ile hayırsever Av. Mehmet Altun Abi ile bu güzel okulları ilçemize kazandırdık. Bu iki okulu ve Osmanlı Mahallemizdeki okulunda açılışını yaptık. Bu okulların haricinde Türkiye’de örnek olacak Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemizi eğitime açacağız. Kayseri’nin yarım kalmış havacılık hikayesi yeniden bu okulumuzda yazılacak. Yapmış olduğu hayırlar için Av. Mehmet Altun Abiye teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak eğitim konusunda elimizden ne gelirse yapıyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanına sahibiz. Yeni okullar da yapacağız. Köşk Mahallemizde Osman Ulubaş Amca ile yaptığımız yeni okullarımız da bitti yakında onun da açılışını yapacağız. Evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması, nitelikli eğitim son derece önemli. Bu 3 yeni okulumuzun ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını dilerim. Mehmet Özhaseki Bakanımıza bizlere verdiği motivasyon ve teşvikleri için da ayrıca teşekkür ederim.” dedi.

Kayseri’ye 18 adet okul kazandırmaktan şeref duyduğunu belirten Hayırsever Av. Mehmet Altun ise, destekleri için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, okulların Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak, “Kayseri’miz hayırseverler şehri olarak alınır. Geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte hep beraber yol alıyoruz. Değerli Mustafa Başkanımız ve ekibinin emekleri ile yapılan bu 3 okulun açılışını yaptık. İlimize ve Melikgazi ilçesine hayırlı olsun.” dedi

Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Kayseri sanayi, ticaret ve turizmi ile ünlü bir şehir ama aslında öğrencisiyle de meşhur bir şehir. Çok fazla öğrenci var. Üniversiteler şehri olan Kayserimiz’de eğitime ve öğretime ciddi anlamda değer veriliyor. Her insana hayır yapmak nasip olmaz. Mehmet Altun amcamıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” diye belirtti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Kayseri hayırseverliği ile anılan bir şehir. Bu hayırseverleri belirleyip Kayseri’de neye ihtiyaç varsa bunu gideren Mehmet Özhaseki Bakanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi de onun kaldığı yerden çıtayı daha yükseklere çıkartmaya çalışan başkanlarımız var. Memduh Büyükkılıç Başkanımız ve Mustafa Palancıoğlu Başkanımız da bu hizmetlere öncülük yapıyor. Bu güzel hayırlara vesile olan Mehmet Altun Amcamıza teşekkür ederim. Eminim, Kayseri’de daha nice okullar, camiler yapılacaktır. Gurur duyuyorum. Okullarımızın memleketimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Mehmet Altun Amcamız tüm Kayseri’ye ışık oldu. Her birimize örnek oldu. Allah bizlere de Mehmet amca gibi bir ömür nasip etsin. Duamız o ki Mehmet Amca hep başımızda olsun. Allah ondan razı olsun. Bu 3 okul Melikgazi’ye hayırlı olsun.” diye konuştu.

Önceki Dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Allah Mehmet Altun amcamıza uzun, sağlıklı ömürler versin ki böyle hizmetler yapmaya devam etsin. Mustafa Başkanımız başta olmak üzere, Büyükşehir, Kocasinan, Talas Belediye Başkanlarımız Mehmet Amcanın Kayseri’ye okul yaptırma düşüncesine tamam diyerek eğitime büyük katkı sağladılar. Bugün de bu okullardan 3’ü hizmete açıldı. Hayırlı olsun.” dedi.