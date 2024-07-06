Kayseri Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde 9 farklı sokakta yeni asfalt yapımına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçedeki yol kalitesini artırmak amacıyla planlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimize daha konforlu bir yol deneyimi sunmak için asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yollarımızı yenileyerek, hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım için daha dayanıklı ve uzun ömürlü asfalt çalışmaları yapmak önceliğimizdir. Mimarsinan Mahallemizde 1901, 1898, 1899, 1902, 1895, 1900, 1896, 1893 ve 1894 numaralı sokaklar olmak üzere 9 farklı sokağımızda asfalt çalışmalarımıza başladık. Toplamda 2 bin 750 ton asfalt kullanarak 2400 metre olacak şekilde yenilenmiş yollarımızı Mimarsinan Mahallemize kazandıracağız. Mahallemizde bulunan vatandaşlarımızı mutlu edecek bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak kullanıma açacağız inşallah. İlçemize katkı sağlayan bu çalışmamız hemşehrilerimize hayırlı olsun.’’ dedi.

Kaynak: igf