Melikgazi’nin birçok mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdüren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında geniş kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’nin imajını yenileyen, çehresini güzelleştiren kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçeyi güzelleştiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mize birbirinden farklı alanlarda sağladığımız yatırım ve hizmetle ilçemizi güzelleştirmeye, refah seviyesini artırmaya devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bizim her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Birçok mahallemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu konutları kazandırıyoruz. Bu kapsamda Battalgazi Mahallemizi yepyeni bir görünüme kavuşturacak çalışmalarımızın yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarımıza da önem veriyoruz” dedi.