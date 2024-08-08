Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Büyükbürüngüz Mahallesi’ne teknik gezi düzenleyerek mahallede yapılan ve yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Yeraltı şehirlerinin, taş yapılarının olduğu, eski, kadim, tarihi mahalle olarak bahsettiği Büyükbürüngüz Mahallesi’nde, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Doğalgaz ilk defa mahallemize gelmiş oldu. Mahallemizin yüzde 70’i doğalgaza kavuştu. İnşallah geri kalanını da yapmak için uğraşıyoruz.

Biz de altyapı çalışmaları biten alanlarda kilit parke ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Şu anda tam 4 kilometrelik kilit parke çalışması tamamlandı. İnşallah 4 kilometrelik asfalt çalışmasını da yapacağız. Dolayısıyla mahallemizin altyapısı, yolları ve kaldırımları komple yenilenmiş olacak" dedi.