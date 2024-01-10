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Melikgazi'de birçok mahallede gençlerin gözdesi olan Akıl Küpü Kütüphanelerini hizmete kazandıran Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Türkan Yücesan Akıl Küpü Kütüphanesi'nin bugün saat 13.00'de açılış törenini gerçekleştirecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kazım Karabekir’de gençler için büyük bir ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler ürettik. Özellikle butik projelerimizle herkes mahallesinde hizmet alsın amacındayız. Akıl Küpü Kütüphanelerimizden yaklaşık 30 binin üzerinde genç faydalanıyor. Kütüphanemizin alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız ve hem de gençlerimiz burayı kullanabilecek. Çok amaçlı kütüphanemiz mahallemize çok yakıştı. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Yarın saat 18.30'da H. Mehmet Hisar Cami'nin de hizmete açılacağını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi: "19 Mayıs Mahallesi’nde Melikgazi Belediyemiz ve Hayırsever Mehmet Hisar ile birlikte yapımını tamamladığımız H. Mehmet Hisar Cami’mizi Regaip Kandili'nde ibadete açıyoruz. Dolayısıyla burada ihtiyaç olan ibadethaneyi de hizmete kazandırmış olduk. Tüm hemşehrilerimizi açılışlarımıza bekleriz."