İlçeye 5 yılda 21 adet okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu’nun bugün saat 12.00'de açılış törenini gerçekleştirecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hem ilkokul hem anaokulu olmak üzere iki okulu birden Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin hizmetine sunduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “21 okul, 15 akıl küpü kütüphanesi, 3 teknoloji atölyesi, 2 öğrenci yurdu olmak üzere eğitim yatırımlarımıza önem verdik. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu’muzu tamamladık" dedi.

Bugün saat 12.00'de açılış yaparak eğitim hayatına iki okulu da kazandıracaklarını aktaram Palancıoğlu, " İlkokulda 20 derslik, anaokulunda ise 6 derslik, yemekhane ve çok amaçlı salon yer alıyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile birlikte mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Birinci etap çalışmamız tamamlanmak üzere 2. etap için ihale yapacağız. Okul başta olmak üzere daha konforlu ve güvenli yollar, parklar, camiler, sosyal tesisler yaptık. Çok şükür 5 yıl içinde birçok mahallemizin acil olan ihtiyaçlarını giderdik" dedi.