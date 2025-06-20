İlçenin görüntüsünü iyileştirmek ve estetik güzelliğini artırmak amacıyla gecekonduları yıkmaya devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gecekonduların yıkımını yaparak yerine park yapacak.KAYSERİ (İGFA)- Yıllardır atıl durumda kalan binaların yıkımını yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 adet gecekondunun yıkımını yapıyoruz. Daha öncesinde iki adet yıkmıştık. Arsaları temizledik. Buranın bize maliyeti 13 milyon TL. Vatandaşlarımız gecekondulardan, âtıl yapılardan şikâyet ediyor. Bunların yasal süreçlerini tamamlanması ve bu yapıların sahibi vatandaşların mağdur edilmemesi, onların haklarının verilmesi lazım. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor. Tam 6 yıldır buradaki yapıların kalkması, hissedarların tespiti, onların haklarının verilmesi gibi durumlarla uğraştık. Bugün bir günde o 6 yıllık uğraşın sonucunu almış olacağız.

Binaları yıkıp burayı park yapıyoruz. Burada yaşayan insanların yol, park, otopark gibi ihtiyaçları vardı. İnşallah burada güzel bir yeşillendirmeyle vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz. Melikgazi'de 6 yılda binlerce âtıl olan bina ve gecekondu yıkarak Melikgazi’mizi ve şehrimizi güzelleştiriyoruz. Emeği geçen başkan yardımcım, müdürüm, şeflerim ve tüm ekibime teşekkür ediyorum. Çünkü ilmek ilmek bunları işlemek gerekiyor. Bazen yapıların sahibi yurt dışında oluyor, vefat etmiş oluyor ya da intikalleri yapılmamış oluyor, mahkemelik olanlar oluyor. Dolayısıyla bunları tek tek çözmek gerçekten bir gayret ve uğraş işi. Şehri güzelleştirmek bir emek ve sorumluluk istiyor. Şimdi bu binaları yıkarak burayı daha güzel bir parka kavuşturacağız. Hayırlı olsun