Kayseri Melikgazi Belediyesi, camilerde yaptığı rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak ramazan ayına özel camilerde temizlik ve hijyen çalışması yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Camilerin temizliği ile genel bakım çalışmalarının periyodik olarak tekrarlanacağı belirten Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediye olarak rutin olarak camilerimizin temizliğini yapıyoruz. Ancak Ramazan Ayına özel temizlik yaparak, camilerimizde genel temizlik çalışması yaparak gül suyu sıktık. Camiler günlük kullanımda olan toplu ibadet mekânları oldukları için belirli zamanlarda temizliklerinin yapılması gerekiyor.

Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için hem dezenfekte hem temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, cami ve mescitlerdeki halılar, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar silindi. Gül suları sıkıldı. Camilerimiz pırıl pırıl oldu. Manevi değerlerimiz olan cami ve türbelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Temizlik işlemlerimiz camilerimizde rutin olarak sürdürülecek. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.” dedi.