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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gürpınar Mahallesinde 10 kilometrenin üzerinde yapılacak olan yolları inceleyerek, başta doğalgazın, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gürpınar mahallesinde uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarını incelediklerini kaydeden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Burada devam eden bir doğalgaz çalışması vardı. Ben en başta Kayserigaz’a ve altyapı kurumlarına emekleri için teşekkür ediyorum. Gürpınar'da 10 kilometrenin üzerinde bir yol çalışması yapılıyor. Tüm altyapı yenilendi ve asfaltlama çalışması devam ediyor. Kaldırımları bitmek üzere. Hem doğalgaz hem yeni yollarımız hem de kaldırımlarımız Gürpınar'ımıza hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Mahalle sakinlerimiz de inşallah doğalgazını ağız tadıyla kullansın. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile Gürpınar tamamen yenileniyor. Melikgazi’mize ve Gürpınar Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

Gürpınar Mahalle Muhtarı Hasan Karadağ ise “Gürpınar Mahallemiz için Mustafa Başkanımızdan ne istediysek yaptı. Sağ olsun. Elektrik ve telefon hatları yerin altına alındı. Kaldırımlarımız sıfırdan yapıldı. Kanalizasyon ve su şebekesi hatlarımız yenilendi. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’mize en iyi hizmetleri yaptı. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin.” diye konuştu.