Kayseri Melikgazi Belediyesi, kimsesiz sokak hayvanlarının bakımı, barınak ve doğal yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için “Melikgazi Belediyesi Hayvan Bakım Evi Projesi”ni hayata geçiriyor.KAYSERİ (İGFA)- 25 bin metrekarelik alanda idare binaları, hayvan bakım ve müşahede alanları, triaj alanı, açık ve kapalı barınak alanları, yem deposu, karantina birimi bulunan proje yaklaşık 4000 sokak hayvanını barındırabilecek kapasiteye sahip. Bakım evinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi ve kulak küpelerinin vurulması olmak üzere üç önemli işlem uygulanacak.

Sevgiye, bakıma muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına özel bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Sokakta yaşayan canlılarımız, dilsiz dostlarımız için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış projemiz idare binaları, hayvan bakım ve müşahede alanları, triaj alanı, açık ve kapalı barınak alanları, yem deposu, karantina biriminden oluşuyor. Bu güzel projemizle hem sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçları karşılanacak hem de vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı güvenliği sağlanmış olacak.” dedi.

BAKIM EVİNDE 3 ÖNEMLİ İŞLEM UYGULANACAK

Sokak hayvanlarına barınma imkanı tanıyan bakım evinde sokak hayvanlarının üç aşamaya tabi tutulacağını belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Burada sokak hayvanları için 3 önemli aşama söz konusu. Bunlardan ilki kısırlaştırma, ikincisi rehabilite etme ve son olarak kulak küpelerinin vurulması. Kısırlaştırma işlemi ile sokak hayvanlarının nüfusundaki orantısız artışının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Veterinerlik hizmetiyle sokak hayvanları rehabilite edilerek sahiplendirilecek ve belediyemizin bakım hizmetinden yararlandıklarını belirtmek için kulak küpeleri vurulacak. Şimdiden Melikgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.