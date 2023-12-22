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20 bloktan oluşacak kentsel dönüşüm yapılması için yıkım çalışmalarını sürdüren Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde toplamda 151 adet gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.Yaklaşık 100 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılacağını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazım Karabekir'i yavaş yavaş temizliyor anlaşmaları yapıyoruz. Şu anda bu bölgede kentsel dönüşümle ilgili oldukça iyi bir yol aldık. Battalgazi, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız Çorakçılar Mahallesi ile devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sosyal donatı alanları, parklar, yeşil alanlar, yeni yollar, okul ve aile sağlığı merkezleri ile destekliyoruz.

Gelişen ve değişen ilçemize yeni, nezih alanlar ekleyerek vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde vatandaşlarımızın çoğuyla anlaşmış durumdayız. Çok şükür kavga gürültü olmadan, dua alarak bu işlerimizi yapıyoruz. Burada 626 hak sahibinden 426'sı ile anlaşmıştık. 206 yapının 151’ini yıktık. Bu bölgede 20 blokta yaklaşık 800 daireden oluşan içerisinde büyük bir yeşil alan olan, sosyal tesisleri olan bir dönüşüm çalışması yapılacak. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.