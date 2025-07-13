İlçede insanların sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi 12 Jüri adlı tiyatro oyununu seyirci ile buluşturdu.KAYSERİ (İGFA) - Mektep Melikgazi kapsamında Belediye Tiyatro Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro gösterimi hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde her kesime hitap edecek birçok kültürel ve sanatsal etkinlik düzenliyoruz. Kültür ve sanatın gelişmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Tiyatro, toplumun aynasıdır.

Halkımızı sanatsal etkinliklerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk. İlçemizde gençlerin sanatla iç içe olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Mektep Melikgazi ve Sanat Melikgazi kapsamında düzenlediğimiz tiyatrolarımız büyük ilgi görüyor. Duygusal anlatımı ve etkileyici oyunculuklarıyla dikkat çeken 12 Jüri oyunumuz da oldukça sevildi, ilgi gördü. Değerli tiyatro oyuncularımıza, katılım sağlayan hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.