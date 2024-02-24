Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sanayi, üretim ve istihdam şehri Kayseri'nin lokomotifi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İpek Mobilya ve Arkopa Ahşap Panel Fabrikasını ziyaret ederek, Kayseri'nin istihdamına ve üretimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalışmalara güzel bir ekip ile durmadan, yorulmadan devam ettiklerini söyleyen Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İpek Mobilya ve Arkopa Ahşap-Panel fabrikasını ziyaret ederek, işçilerimizle bir araya geldik. Kayseri'mizde güzel işler, güzel hizmetler yapılıyor. 5 yıl boyunca Memduh Başkan'dan aldığımız bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. İlçemize rekor seviyede okul, cami, sağlık ocağı yaptık. Kayseri'de güzel bir ekibiz. El ele verdik Kayseri'mizi en iyi yere getirmek için çalışıyoruz. Bu birliktelik, kardeşlik ve gelişimi yine hep birlikte devam ettireceğiz.

Sizlerin dua ve desteklerine talibiz. Sizlerin de destekleri ile ilçemizde bu istikrarlı gelişimin devam edeceğine yürekten inanıyorum. Emin adımlarla inşallah geleceğe yürüyoruz. Rabbim ülkemizi çok daha güzel yerlere ulaştırsın. Vatandaşların mutluluğu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ilkesi çerçevesinde gerçek belediyecilik çalışmalarımıza inşallah durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte 31 Mart'ta rekor bir oyla yeniden Melikgazi diyoruz. Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye için şehrimizde istihdama ve üretime katkı sağlayan tüm firmalarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum." dedi.