Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen MELMEK yıl sonu sergisini ve Melikgazi Belediyesi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Müdürlüğü ve KAYMEK iş birliği ile düzenlenen iki sergiyi ziyaret etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birbirinden güzel el emeği, göz nuru ürünlerin görücüye çıktığı sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sanatın her şeyi güzelleştirdiğini ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak sanata, kültüre, el becerilerini geliştiren kurslara hayli önem veriyoruz. Melikgazi Belediyemizin Meslek Edindirme Kurslarında birbirinden çeşitli kurslarla vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. MELMEK kurslarımız yılın her döneminde yoğun ilgi görüyor. Dikiş- nakış, maraş işi, inci çanta yapımı, bakır rölyef gibi onlarca kursumuzda vatandaşlarımız hem el becerilerini geliştirebiliyor hem de meslek sahibi olabiliyor. Bu kapsamda MELMEK kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz tarafından yıl boyunca çalışılan el emeği, göz nuru eserler sergide bizleri karşıladı. Melikgazi Belediyemiz fuaye alanda düzenlenen MELMEK sergimiz ziyaretçilere ev sahipliği yaptı” dedi.