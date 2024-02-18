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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin çok sevdiği bir kütüphaneyi daha Şirintepe Mahallesi'ne kazandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'ye 5 yılda gençler başta olmak üzere birçok proje kazandırdıklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eğitime ve gençlerimize önem veriyoruz. Bunlar arasında en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi kütüphane yapımı. İlçemizde şu ana kadar 15 akıl küpü kütüphanemiz oldu. Özellikle butik projelerle mahallelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Mimarsinan’da Şirintepe Mahallesi'nde muazzam bir kütüphaneyi hizmete kazandırıyoruz. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphanemizin yapım çalışmaları tamamlandı. Tefrişatına başlıyoruz. Buralarda gençlerimiz rahat ve konforlu bir ortamda verimli bir şekilde ders çalışacak. Birçok işlevi olan, gençlerimizi mıknatıs gibi çekecek çok güzel imkânların sunulduğu bu tesislerimizle gençlerimizi mutlu edeceğiz. Bu bölgede gençlerimizin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri güzel bir tesis ortaya çıktı. Akıl Küpü Kütüphanemizin içerisinde büyük çalışma alanı, grup çalışması için çalışma ofisleri ve kafeterya yer alıyor. Gençlerimizin isteği olan kütüphane ihtiyacını da böylece gidermiş olduk. Şirintepe Mahallemize ve gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.