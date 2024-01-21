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İldem’de Gesi Fatih Mahallemiz’de ikinci bir kütüphanemiz hızla yükseliyor. İnşallah kısa zamanda tamamlayarak açılışını gençlerimizle birlikte yapacağız. 700 metrekarelik alanda 130 kişi kapasiteyle hayata geçireceğimiz kütüphanede 4 adet grup çalışma alanı, 2 adet bireysel çalışma alanı, 3 adet bilgisayar çalışma kabini, 1 adet kafeterya yer alıyor” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Melikgazi'ye kazandırdıkları 15 kütüphane hizmetinin özünde eğitim olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizde gençlerimizin başarı çıtasını yükseltmek, kitap okumalarını sağlamak ders çalışıp geleceklerine iyi hazırlanmaları için birçok mahallemizde akıl küpleri yaptık. 30.000'i geçen üye sayısı ile kütüphanelerimiz oldukça faal.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde ikinci bir kütüphanenin hızla yükseldiğini hatırlattı.

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