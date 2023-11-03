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Kayseri Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’nde hayata geçireceği Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Aile Sağlığı Merkezinin ve 112 Acil İstasyonun Melikgazi’ye hayırlı olmasını dileyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün mimarisiyle çok güzel olan Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu hayata geçiriyoruz. 2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık hizmeti ihtiyacı kalmayacak demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Bu sağlık merkezini de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yakında TOKİ’de, Selçuklu Mahallesinde, Gültepe ve Şirintepe Mahallemizde aile sağlığı merkezlerinin daha temelini atacağız. Böylece Melikgazi’de artık acil olan bir ihtiyaç kalmıyor. 15 aile sağlığı merkezimizi 4,5 yılda Melikgazi’mize kazandırmış oluyoruz. Sağlık ocağı yapımı olarak Türkiye rekorunu elimizde bulunduruyoruz. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Cami ve Kur’an kursunda da aynı. Mehmet Özhaseki Bakanımızın başlatmış olduğu belediyecilik modeline Memduh Başkanımızla devam ediyoruz. Kayseri şuanda en güzel dönemlerinden birini yaşıyor. Rabbim hayırseverlerimizin hayrını kabul eylesin.” dedi.

Hayırsever Ayten Yıldırım ve oğlu ise bu hayır eserinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak, “Yine Allah’a şükürler olsun hayırlı bir işe imza atılıyor. Hem belediye hem hayırsever iş birliği ile Kayseri’mizin güzel insanlarına hizmet verme bağlamında da bir çalışma yapılıyor. Hemen önündeki yolu gördüğümüzde de Mustafa Şimşek Bulvarı’mızın buraya değer kattığını ve bölgeyi zenginleştirdiği görmekten de keyif alıyoruz. Hayırlı olsun Cenab-ı Allah razı olsun ve Mehmet Amcamıza rahmetiyle muamele eylesin.” dedi.

“Çalışkan bir belediye başkanımız var.” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, şunları söyledi: “Rabbim tüm hayırseverlerimizin hayırlarının ahirette kendilerine şefaatçi olmasını nasip etsin. Mustafa Başkanımızı tebrik etmek lazım. Her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor. Güzel insanların paraları, güzel bir ekiple güzel işlere harcanıyor. Cenab-ı Allah burada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni aile sağlığı merkezinin mahallemize hayırlı olmasını dilerim.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Yine Melikgazi yine bir açılış. Aslında temel atma bu ama açılışa yakın bir temel atma. Aile Sağlığı Merkezi çok güzel görünüyor. Melikgazi’de 15 sağlık merkezi yapıldı. Ben de ilin valisi olarak sağlık tesisine olan ihtiyacın bittiğini görüyorum. Allah bizlere de arkamızdan hayır duası alacak eserler bırakmayı nasip etsin. Germir Mahallemize bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup 112 acil istasyonu ve 2 adet eczanesi bulunuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak.