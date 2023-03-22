Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, kısa bir süre önce Kazım Karabekir Mahallesi'nde temelini attığı kütüphanede sona yaklaştı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kazım Karabekir’de gençler için büyük bir ihtiyaç olan kütüphane projesini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kayseri'nin Melikhgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Melikgazi olarak mahallelerimiz için gayretle çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Kasım ayında temelini attığımız Kazım Karabekir Mahallesi Akıl Küpü Kütüphanesi'nde sona yaklaşıyoruz.

Melikgazi Belediyesi olarak mahallelerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretiyoruz. Özellikle kadınlar ve gençlerimiz için butik projeler yaparak merkezdeki yoğunluğun önüne geçmek istiyoruz. Herkes mahallesinde hizmet alsın amacındayız. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz açısından buraya güzel bir kütüphaneyi kazandırıyoruz. Alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız ve hem de bayanlarımız istediği zaman burayı kullanabilir. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Buna ilave olarak kütüphanelerimizin sayısını da artırıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.