Sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçecek olan Asım-Türkan Balcı Aile Sağlığı Merkezi-112 Acil İstasyonu’nun temel atma törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, kolaylıkla sağlık hizmeti almaları için ilçenin pek çok yerinde hayata geçirdikleri aile sağlık merkezleri ile rekor kıran Kayseri Melikgazi Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin de yüzünü güldürmeyi başardı.

Temel atma töreninde konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları ifade etti: “ Bugün güzel bir programın başlangıcını yapmış oluyoruz. Erciyes manzarasının en güzel olduğu yerlerden birindeyiz. Hayırsever Balcı ailesi ile birlikte aile sağlık merkezini ve yanına 2 eczaneyi buraya yapmış olacağız. Okul, cami, aile sağlık merkezi gibi projelerimizde birçok hayırseverlerimizle çalışıyoruz. Kayseri zannediyorum Türkiye'de en çok hayırseverlerle proje gerçekleştiren şehirdir. Birlikteliğin, beraber hareket etmenin bereketini yaşıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı ilan etti. Bu kapsamda birçok çalışma yapılıyor. Aile sağlık merkezlerinin de aile yılında temelinin atılması son derece önemli. Vatandaşlarımız mahallelerinin içerisinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, bulundukları yerde sağlık hizmeti alıyorlar. Yurtdışında uzun süre kalmış birisi olarak, Türkiye'deki sağlık hizmetinin ne kadar ucuz, kaliteli, hızlı olduğunu bilen birisiyim. Bunu Covid-19 salgın döneminde, afetlerde gördük. Sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NE PARK SÖZÜ DE VERİLDİ!

Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyelerin başında geldiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, bölgeye aile sağlık merkezinin yanı sıra bir de park kazandıracaklarının müjdesini vererek sözlerin şöyle devam etti: "Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, park yapan belediyeyiz. Park sayımız 200'ü geçmiş durumda. Bu bölgeye de aile sağlık merkeziyle birlikte güzel bir parkı kazandıracağımızın da müjdesini vereyim! İçerisine bir de futbol sahası yapacağız. Cenab-ı Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Eylül ayında inşallah Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin açılışını yapacağız. Yanında bir de ortaokul hayata geçecek. Türkiye'de ilk Havacılık Meslek Ortaokulu olacak lisesiyle birlikte. Çocuklarımızın geleceği ülkemizin geleceği demek. Onlarla ilgili yatırımları hep birlikte yapacağız. Aile sağlık merkezimiz Melikgazi'mize hayırlı olsun.”

Hayırsever Asım Balcı, temeli atılan aile sağlık merkezinin açılış töreninde de hep birlikte olmayı umut ettiğini belirterek Başkan Palancıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise, “ Türkiye'de en şanslı 3 İl Sağlık Müdüründen birisiyim. Hayırseverlerimizin vasıtasıyla, belediyelerimizin destekleriyle ihtiyaç duyduğumuz her noktada bu tesislere kavuşuyoruz. Aile sağlık merkezleri bizim içim çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ” dedi.

Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise Kayseri’nin çok büyük mesafeler kat ettiğini, hayırseverleriyle beraber inanılmaz bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu’nun Türkiye’de en çok aile sağlık merkezi yapan bir belediye olmaktan öte eğitim alanındaki çalışmalarıyla da gönüllerde yer edindiğini belirterek şunları ifade etti:

“ Kayseri'mizin hayırseverliği dillere destan. Başkanımızın uyumlu ve hayırseverlerimizle iş birliği içerisinde yapmış olduğu bu çalışma da ayrıca bir berekete vesile oluyor. Sağlık merkezleri yapmak bir belediyenin görevi değil; ama hiçbir konuda biz bu işi yapmayacağız, bu iş bizim işimiz değil demiyoruz. Kayseri belediyeciliği anlayışı içerisinde taşın altına elimizi değil; gövdemizi koyuyor ve bu işlerin hepsinde biz varız diyoruz. Kıymetli Başkanımızın ekibi tecrübesi, samimiyeti, gayretiyle, çalışkan bir şekilde bu işleri çok süratli yapıyorlar, ayrıca tebrik ediyorum. Başkanımız Türkiye'de en çok aile sağlık merkezi yapan bir belediye olmaktan öte eğitim müesseseleriyle de gönüllerde yer ediniyor. Eğitim ve sağlık bizim olmazsa olmazımız. Hayırlı olsun.”