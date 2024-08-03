Kayseri Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Turan 1. Cadde’de 900 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yaptı. Asfalt çalışmasının yanı sıra kanal, içme suyu, elektrik, internet altyapısının da yenilendiği çalışma için toplam 2000 ton asfalt kullanıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım yapmalarını sağlamak için büyük bir gayretle çalışma sürdürdüklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizin refah düzeyini artıracak çalışmalarımıza her gün yenilerini ekleyerek devam ediyoruz. İlçemize vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmeleri için gerek altyapı çalışmalarımızla gerek asfalt çalışmalarımızla nitelikli yollar kazandırma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda mesai arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mimarsinan Mahallesi Turan Caddesi’nde altyapı yenileme ve asfaltlama çalışmalarımızla büyük bir ihtiyacını giderdik. Kanal, içme suyu, elektrik, internet altyapısının da yenilendiği, konforlu bir yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.