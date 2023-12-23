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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, deplasmanda İspanya takımı Movistar Estudiantes'i 76-63 skorla yenerek galip gelen Melikgazi Kayseri Basketbol takımını tebrik etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son maçı ile adını son 16 takım arasına yazdıran Kayseri Melikgazi Kayseri Basketbol takımının başarılarının devam edeceğine inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi Kayseri Basketbol takımımız yoğun çalışmaları ve başarılarıyla yoluna devam ediyor. Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına giren takımımız büyük başarı elde etti. Basketbol takımımız ilk günden beri bizleri mutlu etmeye, gururlandırmaya devam ediyor. İspanya takımı ile olan maçını da kazanarak hedefine emin adımlarla ilerleyen takımımızın tüm sporcularını, antrenörlerini ve yönetimini tebrik ediyorum. Takımın bundan sonraki başarılarıyla daha güzel noktalara gelmesini temenni ediyorum. Bunun için de elimizden gelen gayreti bizler de göstereceğiz." dedi.