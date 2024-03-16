5 yılda ilçeye 15 Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıran Kayseri Melikgazi Belediyesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde hayata geçirdiği Akıl Küpü Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kütüphanelerin gençlerin gelişiminde etkili olacağını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, farklı projelerle gençlere destek olmaya devam edeceklerini kaydederek şunları söyledi: “Nüfusun ve özellikle genç nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Mimsin'de yapmış olduğumuz Akıl Küpü Kütüphanemizin yapım çalışmalarını inceledik. Yaklaşık 10 ay önce temeli atılan kütüphanemiz, 1 yıl dolmadan tamamlandı. Grup çalışma ofisleri, özel çalışma ofisleri, kafeteryası bulunan 2 katlı Kütüphanemizin karşısında da büyük bir park yer alıyor.

İkinci Bahar Evimiz de emekli abilerimizin talep ettiği güzel bir hizmet. Öğrencilerimiz burada ders çalışırken evlerinde gibi güvende ve konforlu bir şekilde ders çalışacaklar. Merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasını sağlamak istiyoruz. Bu konu da başarılı olduk. Birçok mahallede hayata geçirdiğimiz kütüphanelerimizi öğrencilerimiz çok sevdi. Bu tesisimizin Mimsin’e çok değer katacağını düşünüyorum. İnşallah 15 güne kadar açılışını da yapacağız. Mimsin’e ve tüm gençlerimize bu yeni kütüphanemiz hayırlı, uğurlu olsun.”