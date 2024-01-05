Tahmini Okuma Süresi: dakika

İmar Şehircilik Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibariyle 3.570 yapı ruhsat ile en çok ruhsat veren ikinci belediye olduklarını söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’de en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye olduklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “İmar Şehircilik Müdürlüğü’müzde güne başladık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte 2023 yılını değerlendirme toplantısı yaptık. Toplam 42 mimar, mühendis teknik personelimizin çalıştığı birim belediyemizin en önemli işlevsel birimlerinden biri.

Türkiye’de en çok yapı ruhsatı veren ve onaylayan belediyelerinden biriyiz. Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibariyle 3.570 yapı ruhsat ile en çok ruhsat veren ikinci belediyedeyiz. Onay sayısına baktığımızda bu sayı 6 bin'i de geçiyor. Dolayısıyla büyük bir başarı söz konusu. Şu anda vermiş olduğumuz ruhsatların birçoğu bahçeli ev ruhsatı. Dolayısıyla bu iş yükümüzü de artırıyor. Çünkü yüksek katlı bir bina ile düşük katlı bahçeli evin projesi, bakımı hemen hemen aynı süreye tekabül ediyor. Türkiye'de ilk defa dijital imara geçtiğimiz için vatandaşlarımız, mimar ve mühendislerimiz bütün projeleri bilgisayar ortamında yükleyebiliyor" dedi.