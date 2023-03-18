Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SMA hastası olan Melih Eymen için düzenlenen yardım gecesine telefonla katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melih için 350 bin TL destek sözü veren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir, yardımseverlik gelir. Düşenin elinden tutmak akla gelir. Kayseri, bu yavrumuzun da yarasını saracak ve derdine derman olacak güçte ve imkândadır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensupları tarafından düzenlenen Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 4 yaşındaki Melih Eymen Ceylan’ın tedavisi için yardım kampanyasında iş, siyaset, spor ve eğitim dünyası bir araya geldi.

Geceye telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri denilince akla hayırseverlik gelir, yardımseverlik gelir. Düşenin elinden tutmak akla gelir. Ben inanıyorum ki bu yavrumuzun da yarasını saracak ve derdine derman olacak güçte ve imkândadır. Hayırların, rahmetlerin, merhametlerin hâkim olduğu bereketli günlerde sadakamızı, zekâtımızı ihtiyaç sahibi olan inşallah kazanacağımız ve yavrumuzun tedavisine vesile olacağımız şekilde doğru olacağını buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN ÖNCE 250 BİN, SONRA 100 BİN OLMAK ÜZERE 350 BİN TL DESTEK

Kayserililerin hayırsever ve yardımsever olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Bu anlayış içerisinde hemşehrilerimizden destek bekliyorum. Bütün bunlara rağmen ben inşallah imkânlarımızı zorlayarak 250 bin TL yavrumuza destek olacağım. Bu sözümü de yerine getireceğime buradan paylaşmak istiyorum. Bu gece yaramız sarılır diye umuyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, deprem bölgesine de desteklerinin sürdüğünü, o bölgelerde yaşayanlar tarafından Kayserililerin yardımseverliğin konuşulduğunu söyledi.

Daha sonra tekrar telefonla programa bağlanan Başkan Büyükkılıç, “100 bin TL daha ekleyelim, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sonuç arzu ettiğimiz gibi olur, Mevla’m yarı yolda bırakmaz, bu güzel niyetinize, bu güzel gece umuyor ve inanıyorum” dedi.

Büyükkılıç’ın bu anlamlı desteği üzerine salondakiler tarafından alkışlarla teşekkür edildi.

Melih’in annesi Fatma Ceylan ise, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evladımın elini hiç bırakmadınız, Allah razı olsun. Bu mücadele güzel bitecek” derken, babası Osman Ceylan da 11 ayı geçen bir süredir mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, deprem bölgesi Adıyaman’dan telefonla programa bağlanarak, “Deprem bölgesinden Adıyaman’dan selamlarımı iletiyorum. Kayseri, deprem bölgesinde ilk günden itibaren öyle bir yağmur olup yağdı ki, nereye baksak, ne sıkıntı görsek ilk Kayseri koştu” dedi.

Vali Çiçek, gecede tüm Kayserililere çağrı yapıp, bu işi noktalamak gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.