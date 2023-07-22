Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde arkeolojik kazılar tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisinde Başkan Büyükkılıç’a, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

Büyükkılıç, arkeologlardan yapılan kazı çalışmalarında gelinen son durum ve mozaikler hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “İncesu Örenşehir bölgesindeyiz. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı’mızın iş birliği ile yapılan önemli bir kazı olan mozaiklerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

“DÜNYADA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRECEK BOYUTTA”

Büyükkılıç, kazı çalışmalarında Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin dünyada kendisinden söz ettireceğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Milattan sonra 3’üncü Yüzyıl, Roma ve Erken Bizans Dönemi diye bilinen döneme ait olan mozaikler dünyada kendisinden söz ettirecek boyutta. Ben her şeyden önce Kültür Bakanlığı’mızın kıymetli ekibine, Büyükşehir Belediyemizin yine burada vermiş olduğu tabi ki desteğin yanı sıra İncesu Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza, müze müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ve en önemlisi bize anlayışla burada bu çalışmalarımızı yapmamıza fırsat veren Örenşehir’imizin sakinlerine ve hemen buradaki yapının komşusu olan dostumuza, inşallah ondan da anlayış bekliyoruz.”

Buradaki kazıyı daha verimli, daha hızlı bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gerçekten bura Türkiye’de değil, dünyada kendisinden söz ettirecek bir proje olarak şu anda bizim karşımızda duruyor. Şimdiden inşallah hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN VALİ ÇİÇEK’TE TEŞEKKÜR

Büyükkılıç, konuşmasının sonunda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, “Sayın Valimize bizlerle olan her zamanki sıcak, süreci iyi yöneten ve iş birliğini önemseyen anlayışından ve yaklaşımından dolayı, vermiş odluğu desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun” ifadelerinde bulundu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise çalışmaların devam ettiğine değinerek, Başkan Büyükkılıç’ın nezdinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yapılanları, sadece İncesu’nun, Kayseri’nin tarihinin değil, Türkiye’nin de tarihini etkileyecek bir çalışma olarak niteledi.

Kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Can Erpek de konuşmasına, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi’ne teşekkür ederek başlayarak, mozaik kazı çalışmalarının, hem mimari hem de ortaya çıkarılmış mozaikler bakımından Kapadokya bölgesi için oldukça önemli ve değerli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Erpek, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nin denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda bu yıl ki planların, yapının sınırlarına ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız ise Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine şükranlarını bildirerek, ‘değerli’ olarak nitelediği bilimsel çalışmaların yürütülmesine fırsat verdikleri için tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

GEÇ ROMA, ERKEN BİZANS’A AİT ÖRNEKLER

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam eden kurtarma kazıları sonucunda, M.S. 4. yüzyıl sonrası Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda yaklaşık 300 metrekare, sağlam mozaik taban döşemeler ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan, hal

en kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Yapıtta, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince mozaik yazıtlar da dikkat çekiyor. Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik, dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.