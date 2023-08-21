Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde ödül alan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni gerçekleşti.

Programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı, S. Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, genel müdürler ve Oruçreis sakinleri katıldı.

Mehteran takımının marşları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’ye gönül belediyeciliğine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “2 gündür Kayseri’de koşuyor, koşturuyor. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Özhaseki döneminde Eskişehir Bağları Gecekondu Önleme Projesi ile önemli bir çalışmaya imza atıldığını, sonrasında bu projeyi takip ettiklerini anlatarak, “Kayseri gecekondu yapılaşmasına fırsat vermeyen bir şehir olarak kendisinden söz ettirdi. Bizler vatandaşımızı mağdur etmeden, onurlu bir şekilde iskân etmesini, evinde yaşamasını sağlamak amacıyla el ele, gönül gönüle bu çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Bu projede eski Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’e de teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Gerçekten Kayseri’mizde yaptığı çalışmalar ile yüz akımız oldu. Strateji belgemizi de oluşturdu, tespitler yapıldı ve bugünlere gelindi. Bunlardan bir tanesi Oruçreis Mahallesi, 100 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. 572 hak sahibine anahtar teslimi yapılacak.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN ORUÇREİSLİLERE MÜJDE

Büyükkılıç, bu projenin ikinci etabının da 13 Eylül’de ihalesinin yapılacağı müjdesini vererek, “Buradan bu müjdeyi sizlere veriyoruz. Allah’ın izniyle yapılan her güzel çalışma yerde kalmaz, hedefine ulaşır, işte ikinci etabın da ihale kararı alındı, 13 Eylül’de ihalesi yapılacak. Özhaseki bakanımız himayesinde bundan sonraki süreçte daha fazlasının yapılacağını, bu çalışmalara imza atılacağını, kendisine her zaman olduğu gibi minnet duyup, teşekkür ettiğimizi bir kez daha sizlerin huzurunda paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârı olmayı ibadet biliyoruz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarında olduğu gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ÖDÜLLÜ PROJEYİ ANLATTI

6 Şubat depremleri sonrası kentsel dönüşümün herkes tarafından önemsenmeye başlandığını anımsatan Büyükkılıç, Kayseri olarak bu konuda çalışmaların yapıldığını, Alsancak Mahallesi’nde kentsel dönüşümü başlattıklarını, ilçe belediyelerde çalışmalar yapıldığını anlatarak, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü aldık. Onu da buradan paylaşalım. 100 bin metrekarelik alanın 50 bin metrekaresi yeşil alana ayrılmış durumda. Önünüzdeki dönem yapılacak ihale ile de tam 600 konut yine yapılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereketini yaşadığımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’de olmanın çok güzel olduğunu vurgulayarak, Kayseri’nin hayırseverlik ruhunu, dayanışmasını gururla anlattı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat depremleri sonrası yaşananları anlatarak, kentsel dönüşümün önemine işaret etti. Kentsel dönüşümde TOKİ’mizin, belediye başkanlarımızın yapmış olduğu muazzam işler, Kayseri’de birçok şeyi önledi. Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın kentteki birlik ve beraberlikte çok katkısı olduğunu belirterek, “Sayın bakanım, Kayseri’de sizin liderliğinizde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz, birbirimizi görmezsek özlüyoruz. Birlik ve beraberlikte özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük katkısı var, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise Kayserililerin iki gündür bereketli günler yaşadığını, 572 konutun hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Kayseri’de bugüne kadar 21 bin 101 konut inşa ettiklerini söyleyen Bulut, aynı azimle, aynı kararlılıkla projelerine devam ettiklerini anlattı.

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de hak sahiplerini tebrik ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol tarafından 572 konutun sembolik olarak anahtar teslim töreni dualar eşliğinde gerçekleştirilirken, hak sahipleri de bu projede emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Törenin ardından protokol, teslim edilen evleri ziyaret ederek, hak sahiplerini hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulundular.