Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Yaşanan depremler ve küresel ekonomideki durgunluğun yansımalarına rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılı ikinci çeyrek dilimde yüzde 3,8 gibi bir büyüme oranı yakalamıştır. Bu rakam Türkiye ekonomisinin büyümedeki güçlü ve inatçı yapısını sürdürdüğünü göstermektedir.” dedi.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 artış gösterdiğini belirterek, diğer hizmete yönelik faaliyetlerde ise 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 6,6 artış sağlandığını kaydetti. Yalçın, 2022 yılı aynı döneminde büyüme rakamının yüzde 7,6 olduğunu ve bu yılın 2. çeyreğinde büyüme rakamında bir düşüş olduğunun gözlemlendiğini vurguladı.

Yalçın, “Yılın ikinci çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 6,6 ile diğer hizmet faaliyetleri olmuştur. Hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 büyüme sağlamıştır. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 daralma göstermiştir” şeklinde konuştu.

2023 yılı ikinci çeyreğine ilişkin ekonomi çevrelerinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,32 atış göstereceği tahmini bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yalçın, “Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuz tahminlerin ötesinde gerçekleşen rakamlarla kendini göstermiştir. Yatırımlarını ve ihracatını daha da artırıp resesyon riskini savuşturan bir Türkiye ekonomisi, yılın geri kalan 6 ayında da büyüme rakamlarını tahminler üstünde gerçekleştirme gücüne sahiptir.” diye konuştu.