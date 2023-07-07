Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırmasına ilişkin açıklamada bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırmasına ilişkin değerlendirmesinde üretim, istihdam ve ihracatla Türkiye’nin dolayısıyla da Kayseri’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür etti.

Başkan Yalçın, “Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması listesinde Kayseri’den 13 firmamız yer aldı. Böylesine önemli bir araştırmada listeye girme başarısı gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Firmalarımızın şehrimizin gelişip kalkınmasına yaptıkları katkının artarak devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Yalçın, “Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırmasında sıralamada yer alan ve bir çoğu Kayseri OSB’de yerleşik bulunan; Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş., Mega Metal San.ve Tic. A.Ş., Hes Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Yataş Yatak Ve Yorgan San. ve Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Kumtel Day. Tük. Mal. Plastik San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş., Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağ. Paz. ve Tic. A.Ş., Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş., Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. ve Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.’yi ayrı ayrı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Kayseri’nin ekonomik faaliyetler açısından bakıldığında ilk 12 il arasında yer aldığını hatırlatarak, “Kayseri 4 milyar dolara ulaşan ihracatıyla önemli şehirlerden birisidir. İhracatı ithalatının 2 katında fazla olan Kayseri’nin her alanda üretim, istihdam ve ihracat yapan firmaları bulunmaktadır. Bu firmalarımızın başarıları ile Türkiye’nin gözde listelerinde yer alması bizler için sevindiricidir” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Kayseri’nin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayan 13 firmanın diğer tüm firmalara örnek olmasını dilediklerini belirttiği açıklamasında, Kayseri’nin üretimde ve istihdamda öncü rol oynamaya devam ederek, ihracat hedeflerine ulaşacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.