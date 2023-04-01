Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Şubat döneminde 268 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, Ocak ayına oranla yüzde 4,23 azalma göstermiştir. Buna karşın son 12 aylık verilere göre ise ihracatımızın yüzde 5,50 oranında bir artışla, 3 milyar 892 bin dolar olmuştur. Kayseri’nin ithalatı ise Şubat ayında 124 milyon 450 bin dolar olmuştur. İthalatta yaşanan azalış ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 27,60 gibi büyük bir oranda gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB’nin lokomotif sektörü mobilyanın ihracat kalemleri arasında yine ilk sırada yer aldığını belirterek, “Elektrikli ev aletleri ve Çelik kapı sektörleri de ihracattaki önemli payını sürdürmektedir. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya, Irak, İtalya, ABD, Birleşik Krallık, İsrail, Avusturya, Fransa, Romanya, Polonya’dır. İhracat yapılan ülkelere bakıldığında gelişmiş ülkelere olan ihracatın yüksek seviyelerini koruduğuna işaret etmektedir. Bu durum şehrimiz ve Kayseri OSB’deki sanayicilerimiz için büyük bir önem arz etmekte, Kayseri’den yapılan ihracatın katma değerinin fazlalaştığının ve ürün kalitesinin aranan düzeye ulaştığının da göstergesini oluşturmuştur. İhracatçı tüm sanayicilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, “İhracatımız 2022 yılında 3 milyar 918 milyon dolara yükselmiştir. Kayseri olarak dış ticaret fazlası verdiğimizi de hesaba katacak olursak, küresel ekonomideki riskler ihracattaki hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırsa da, üretim gücümüz ve pazar çeşitliliğinde yakaladığımız başarı geleceğe olan inancımızı kuvvetlendirmektedir. Elektrik ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında yapılan son indirimlerle birlikte ihracat pazarlarındaki rekabet gücümüz olumlu yönde etkilenecektir. 2023 yılı ihracatımızın 100. Yıl hedeflerine ulaşacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.