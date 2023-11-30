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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “Türkiye olarak ihracatımız, yüzde 7,4 oranında artış göstermiştir. İhracatta daha fazla artış sağlanabilmesi için sektörel kredi desteklerinin verilmesi gereklidir.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGF)

Türkiye’nin ekim ayında ihracatının, bir önceki yılın aynı ayına göre göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar olduğunu belirten Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ithalatın ise yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Yalçın, “Genel ticaret sistemine göre ihracatımız 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar oldu.” diye konuştu.

Kayseri’nin Ekim ayı ihracat rakamlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kayseri'nin Ekim ayı ihracatı bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 2,5’lik artışla 308 milyon 907 bin dolar olmuştur. Kayseri’nin ilk 10 aylık ihracatı ise 2 milyar 984 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakam ihracatın ithalatı karşılaması bakımından sevindiricidir. Çünkü Kayseri ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 100’ü aşan başarısını sürdürmektedir.” dedi.

Kayseri’nin Ekim ayındaki ithalatının 113 milyon 427 bin dolar olarak gerçekleştiğine değinen Başkan Yalçın, “Şehrimizin Ekim ayı ithalatı, Eylül ayında gerçekleşen 148 milyon dolarlık ithalat rakamına karşın yaklaşık yüzde 23’lük düşüş göstermiştir. Bu düşüş sevindiricidir. Ancak üretime konu ithal kaynaklı hammadde girişinin azaldığını da göstermektedir. Şehrimizin ilk 10 aylık ithalat rakamı ise 1 milyar 364 milyon dolar olmuştur.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, “Ülkemiz, Türkiye Yüzyılı’na dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefiyle emin adımlarla yürümektedir. Ortaya konulan hedeflere ulaşılması için üretimin ve ihracatın lokomotif görev gördüğü de açıktır. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sarsıntı ve buna eklemlenen Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdilerde büyük bir acıya ve zulme sahne olan Gazze savaşı küresel ekonomik dengeleri etkilemektedir. Tüm bu zor koşullara rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmektedirler.” dedi.

Kayseri’nin 2022 yılında önemli bir ihracat rakamını yakaladığına işaret eden Başkan Yalçın, “Yaklaşık 4 milyar dolar olan 2022 yılı ihracatımız, Kayseri sanayicisinin gücünü ortaya koyan bir rakam olmuştur. 190’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir şehrin sanayicileri olarak, üzerimize düşen ihracatta yeni rekorlar kırmaktır. Ortaya çıkan verilere baktığımızda ihracatta zorluklar yaşandığı gerçeği gözler önündedir. Ancak bizler bu zorlukları da aşacak ve ülkemizi ihracatla kalkındırmaya devam edecek azme sahibiz.” diye konuştu.

Dış ticaret açığının kapatılabilmesi ve cari fazla verilebilmesi için alınması gereken önlemler olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Üretime ve dolayısıyla da ihracata yansıyan talep daralmasının kırılması önemlidir. Üretime konu hammaddelerin yerli kaynaklardan karşılanması, katma değeri yüksek üretimin artırılması, verimliliğin ve teknolojik düzeyin yükseltilmesi zaruret halini almıştır. Sanayicilerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü koruyabilmesi, ihracatta daha fazla artış sağlanabilmesi için sektörel kredi desteklerinin verilmesi gereklidir. Yatırıma, üretime ve ihracata katkı sağlayan her sanayicinin beklentisi bu yöndedir. “ ifadelerini kullandı.