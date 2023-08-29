Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaların yangın ve afetler kapsamında uğrayabilecekleri zararlarının karşılanması ve dayanışmaya dayalı sigorta fonu oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir adım daha atıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'ın büyük önem verdiği, sanayicilerin zarara uğraması halinde yürütülecek dayanışmanın en üst düzeyde gerçekleşmesi amacıyla geniş katılımlı yeni bir istişare toplantısı daha düzenlendi. İlk istişare toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılan yangın ve afet kaynaklı zararların kaşılanması amaçlı sigorta kooperatifi kurulması fikri, Kayseri OSB'de düzenlenen ikinci toplantıyla yeni bir boyut kazandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısına; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Danışman Kamil Akçadırcı, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Solak ve Hukuk Müşaviri Ali Fidan ile sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kıymetli sanayicilerimiz bugün burada kasko ve sigorta üzerine ikinci istişare toplantımız için toplanmış bulunmaktayız. Geçen hafta yine böyle bir davette bulunduk, 105 sanayicimiz geldiler. Oturduk konuştuk, nasıl yapabilirizi tartıştık. Sonunda dedik ki bir sigorta kooperatifi kuralım. Biz de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak bu sigorta kooperatifinin kuralları nedir? İstedikleri nedir? Bizim kuracağımız, sanayicimize yön olacak bu sistemde bir sıkıntı var mıdır? Bunları A’dan Z’ye araştırdık. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak belirli bir çalışma hazırladık." dedi.

Başkan Yalçın, sanayicilerin sorunlarına çözüm aradıklarını belirterek, "Biz burada öyle bir sistem oluşturalım ki bu dayanışma fonu olsun, bir sanayicimizin başına bir sıkıntı geldiğinde, bu fondan hemen ona yardım edelim. Çünkü yangın geçirmek zor bişey. Rabbim hiç kimsenin başına vermesin. Geçen hafta kooperatif kuralım gibi bir görüş ağırlık bastı. Sigorta kooperatifi tarzında, bunun üzerine de çalışmaları yaptık. Önümüze verileri Kamil Akçadırcı müdürüm çıkarttı. Şimdi bu verilere baktığımızda sigorta kooperatifinin bir sürü değişik sistemleri var, şartları var. Biz baktık ve dedik ki bunlar bize eziyet verir, sanayici olarak. Sonunda anonim şirket kurmayı hedefleyen bir fikir üzerinde kafa yorduk. Kurmayı hedeflediğimiz anonim şirket ile kötü gün dostu olacağız. Katılımcılarımızın hepsinin de bu A.Ş.’de hissesi olmak üzere kuralım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, kurulmasını hedefledikleri anonim şirket hakkında detaylı çalışmalara devam ettiklerini ve istişare toplantılarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Yapılan ilk toplantı sonrasında yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Kayseri OSB Danışmanı Kamil Akçadırcı ise kurulması düşünülen sigorta kooperatifi konusunda karşılaştıkları kanuni zorluklara değinerek, anonim şirket kurulması noktasında izlenecek yeni yol hakkında sanayicilere bilgi aktardı.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Solak da kurulacak anonim şirketin yasal yapısına ilişkin bilgi vererek, katılımcıların şirkette hangi oranlarda yer alabileceklerine ilişkin belirlenen kıstasları sanayicilerle paylaştı.