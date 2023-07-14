Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla hazırlanan yeni nizamiye projesinde ilk temel atıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ilk uygulamanın temelini attıklarını ve kısa sürede 4 ana girişte estetik görünüme sahip ve işlevsel nizamiyeler oluşturulacağını söyledi.

Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda giriş noktalarından nizamiye uygulamasına geçilmesi için proje çalışması yaptıklarını hatırlattı. Başkan Yalçın, projenin ilk uygulamasının Anbar mevkiinde yapılamaya başlandığını belirterek, uygulaması gerçekleştirilecek ilk nizamiye projesinin yaklaşık 30 metre kanat açıklığına sahip olacağını, yüksekliğin 5,6 metre genişliğin ise 4 metre olarak planlandığını kaydetti.

Yeni Nizamiye Projesinin ilk uygulamasının 2-3 ay gibi kısa bir sürede bitirileceğini ifade eden Başkan Yalçın, “Bu projemiz ile OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz. Bölgemizin ana girişlerinde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızda; plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş çıkışlarda düzen sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkış ve kontrol düzeni sağlamak amacındayız” dedi.

İlk nizamiyenin tamamlanmasının ardından diğer giriş çıkış noktalarında da uygulamaların hızla gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Yalçın, “Bölgemiz genelindeki her giriş çıkış noktasının fiziki özelliklerine göre yeniden oluşturulacak uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacak.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin talepleri doğrultusunda yeni projeler ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Anbar mevkiinde yapımına başlanan yeni nizamiyenin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.