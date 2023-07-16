Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katılarak mezun öğrencilere diplomalarını verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sone ermesiyle birlikte okulların mezuniyet programlarında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç bu kez Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde öğrenci ve ailelerinin mutluluğunu paylaştı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sağlık kuruluşları temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde konuşan Büyükkılıç, “Genç, dinamik, onurumuz olan böyle bir üniversiteyi ve onun mensuplarını tebrik ediyor, Nuh Naci Yazgan büyüğümüze ve tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sevgili öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mezun olma sevinci yaşayan öğrencilere alkışlar eşliğinde diplomalarını verdi.