Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen “15Temmuz Destanı; Yürüyeceksin Millet Yürüyecek Arkandan” konulu konferansa katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ile Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Tahir Fatih Andı’nın konuşma yaptığı konferansa Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen “15Temmuz Destanı; Yürüyeceksin Millet Yürüyecek Arkandan” konulu konferansta konuşmacı olan AK Parti Sakarya Milletvekilimiz Sayın Murat Kaya’yı dinledik. Sayın Kaya’ya yaptığı konuşma için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya ile Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Tahir Fatih Andı 15 Temmuz destanı ve o süreçte yaşananlar hakkında bilgilendirmeler içeren konuşmalar yaptı.

Başkan Büyükkılıç, konferans sonunda konuşmacılara plaket takdim etti.