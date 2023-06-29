Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Valiliği’nde vatandaşlarla ve şehrin protokolü ile gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından tertip edilen bayramlaşma törenine katıldı.

Kayseri Valiliği önünde gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlık ve huzur içerisinde daha nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BAYRAMLAŞTI

Ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokol, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Büyükkılıç, protokol ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, personelin ve kahraman Mehmetçiklerin bayramını da kutlarken, protokol, İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, gece gündüz demeden fedakârca çalışan kolluk kuvvetlerinin bayramlarını tebrik etti.

PROTOKOLDEN HUZUREVİ’NE BAYRAM ZİYARETİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, protokol ile birlikte huzurevindeki yaşlı çınarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak huzurevi sakinlerine çiçek hediye edip, gönüllerini aldı. İl protokolü, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde tek tek sohbet ederek, ulu çınarların bayramlarını tebrik ettiler. Ziyaretten ve bayramlaşma programından dolayı yaşadıkları memnuniyet ile sevinçleri gözlerinden okunan huzurevi sakinleri de protokole teşekkür ve dua ettiler.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Değerli misafirlerimizi, buradaki büyüklerimizin, dua kaynaklarımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Huzur ve sağlık içerisinde nice bayramlara diye dua ve temennide bulunuyorum” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, “Sizler bizim büyüklerimizsiniz. Hakikaten Memduh başkanımızın dediği gibi dua aşılarımızsınız. Sizin duanız olmazsa olmaAz zaten” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ev sahipliğinde İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda, parti teşkilatıyla da bayramlaştı.