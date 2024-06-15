Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak, miniklerin karnelerini dağıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Alçı İlkokulu’nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yıl Sonu Karne Dağıtım Programı’na katıldı.

Törene, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından sıcak ve coşkulu bir şekilde karşılanan Başkan Büyükkılıç ilk olarak okul bahçesinde öğrenci velileri ile bir araya gelerek, tebrik etti. Daha sonra Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Minik bir öğrencinin halk oyunu gösterisini izleyen protokol daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin karnelerini dağıtan Büyükkılıç, miniklere Mondihome Kayserispor formaları hediye etti.

Ayrıca öğrencilere Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol, çevreyi korumak ve daha yeşil bir Kayseri için fidan dağıttılar.