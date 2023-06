Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı KAYMEK Yıl Sonu Programı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, gerek merkezde gerekse 16 ilçede KAYMEK’in ses getirdiğini söylerken, Vali Çiçek ise “Kayseri’ye deli gibi âşık olan Memduh Büyükkılıç’a çok şey borçluyuz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentte mesleki eğitim ve kursların öncü kuruluşu KAYMEK A.Ş. yoğun bir eğitim-öğretim yılını daha geride bıraktı. KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde yıl boyunca 4’üncü sınıftan 12’nci sınıf ve mezun gruplara kadar olan öğrencilere akademik ders takviyeleri, sınavlara hazırlık kursları, etüt ve soru çözümleri, deneme sınavları, akıl oyunları, kulüp faaliyetleri, öğrenci koçluğu, yarışmalar, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, KAYMEK Yıl Sonu Programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Gençlik Merkezleri Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Programı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, tören alanında Türk bayrakları, halk oyunları ve mehteran marşları ile karşılandı.

Program öncesi, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Değer Gençlik Merkezi ile Robotik Kodlama Atölyesi’nin yıl boyunca hazırladığı ve programda sergilenen ürünleri ilgiyle inceledi. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Bu gençler bir harika, alnınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız, bizleri bir araya getiren KAYMEK’imizin kıymetli yöneticilerine, genel sekreter yardımcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, teknofest gençliği vurgusu yaparak, “Allah’a şükürler olsun, sizleri bir harfin içine sığdırmak isteyenlere inat, siz ‘biz teknofest gençliği, teknofest kuşağıyız’ diyorsunuz. Sizleri alkışlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği teknofest gençliği olarak sizleri alnınızdan öpüyoruz, iyi ki varsınız. Kayseri’mizde 21 tesisimizle, gerek merkezde gerek taşrada 16 ilçemizde KAYMEK her yerden ses getiriyor. Sizlerin sosyalleşmesi, kültürel, eğitim, sportif açıdan her türlü donanımla özgüven içerisinde olmanız için yöneticilerimiz gece gündüz demeden çırpınıyor. Değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise KAYMEK eğitim faaliyetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’ı alkışladığını belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin KAYMEK diye bir teşkilatı olmasından dolayı ve kırsalından şehir merkezine kadar her yerde kurslar açtığı için, her yerde eğitim seferberliği başlattığı için her yerde spor tesisleri açtığı için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı alkışlıyorum” dedi. Konuşmasında uyuşturucu ile mücadeleye de ayrı bir parantez açan Vali Çiçek, uyuşturucu ile mücadelede Büyükkılıç ve KAYMEK’in katkısına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Uyuşturucu ile mücadelede emniyetimiz inanılmaz işler yapıyor. Rekor yakalamalar yapıyor. Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçakları saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalıyoruz, layık oldukları yerlere, kodeslere tıkıyoruz. O alçakların gençlerimizi zehirlemesine izin vermiyoruz. Ancak eğer gençlerimizi uyuşturucudan bu sene bir önceki seneye daha fazla koruyabildiysek ki öyle görünüyor istatistikler, burada KAYMEK’e çok şey borçluyuz. KAYMEK’in kurslarına çok şey borçluyuz. KAYMEK’in spor kurslarına çok şey borçluyuz. Kayseri’ye deli gibi aşık olan Memduh Büyükkılıç’a çok şey borçluyuz. Yani KAYMEK’in her açtığı kurs sadece sosyalleşmeye katkısı olmuyor, sadece bizi daha kültürlü yapmıyor, gençlerimizi o alçakların elinden kurtarıyor. Gençlerimizi sporla, kültürle, sanatla buluşturarak kötü alışkanlıkların önüne geçiyor. Artık KAYMEK’in ünü Kayseri’nin dışına taştı. İyi ki KAYMEK var, iyi ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi var.”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in isteği üzerine Gesi Bağları türküsünü seslendirdi. Vali Çiçek ve katılımcılar, Başkan Büyükkılıç’a türkü söylediği esnada alkışlarla eşlik ettiler.