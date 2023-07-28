Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Sarıoğlan ilçesinde kadın kooperatifinde üretilen ürünlerin satışının yapılacağı Sarkafe Pastanesi ve Kitap Kafe’nin açılışını yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın birlikte el ele vererek 16 ilçede kurulmasını sağladıkları kadın kooperatifleri büyümeye ve üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sarıoğlan’da kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı kitap kafe olarak hizmet verecek Sarkafe Pastanesi ve Kitap Kafe’nin açılışı yapıldı.

Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde hizmet verecek olan Sarkafe Pastanesi ve Kitap Kafe Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sarıoğlan Kaymakamı Fatih Güler, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, vali yardımcıları, ilçe başkanları, il müdürleri, kadınlar başta olmak üzere çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, açılış öncesi yöresel kıyafetler giyen minikler tarafından çiçeklerle karşılandı.

“VALİMİZİN TAKDİRLERİ VE GAYRETLERİ İLE”

Başkan Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in büyük gayretleri olduğuna dikkat çekerek, “Sosyal açıdan Sayın Valimizin takdirleri ve gayretleri malum, benim de takdir ettiğim bir alanda böyle bir açılışta bulunmamız bizleri mutlu etmiştir. Sayın Valimizin önderliğinde ne zaman nerede ne istese hayır demeyiz. Makul talepleri sağlama yönünde, beraber potansiyelize, güçlü bir birliktelik oluşturmak suretiyle ilçelerimizin hepsinde bu gayretleri sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kadınların fırsat verilince neler yapabildiklerini bu kooperatiflerde gördüklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Hanımefendilere bu fırsat verilince hanımların hem sosyal yönden zenginleşmesi hem ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durması hem de şehrimize, ilçemize ayrı bir renk katmaları, hanımların olduğu yerde titizliğin, güvenin, saygının olması, birbirini tetiklemekte ve güçlendirmektedir” dedi.

Büyükkılıç, bu anlamlı çalışmadan dolayı başta Vali Çiçek olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

“MEMDUH BÜYÜKKILIÇ OLMASAYDI 16 İLÇEDE BU KADIN KOOPERATİFLERİ OLMAZDI”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise bir başarı hikâyesi yazıldığına vurgu yaparak, “Sarıoğlan ilçemizde kadınlarımız inanılmaz lezzetli, çok büyük beğeni alan çikolata üretimine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız, sadece burada değil 16 ilçedeki tüm kooperatiflerde inanılmaz destek verdi, para verdi, emek verdi, zaman verdi. Memduh Büyükkılıç olmasaydı, 16 ilçede bu kadın kooperatifleri olmazdı. Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. İyi ki Memduh Büyükkılıç var diyorum” diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, “16 ilçede kadın kooperatifleri kurarken ne gereği var, zaman kaybı, emek kaybı şeklinde eleştiriler geldiğini hatırlatan Çiçek, “Bir hayal kurduk, buna inandık, Kayseri’nin kadınlarına güvendik, yola çıktık. Her geçen gün o hayal üzerine koşturmaya devam ediyoruz. Kadınlarımız büyük bir mücadele veriyor. Sarıoğlan çikolatasını kısa bir sürede duymayan kalmadı neredeyse. Buna sahip çıkın. Kadın kooperatifleri ile ilgili emeği geçen ekip var, hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Sarıoğlan Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar ise “Kayseri Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere vermiş olduğu bu güzel destekten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi ile kafenin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile protokol, kafeyi gezerek, içerisindeki ürünleri ilgiyle inceledi.