15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Kayseri protokolü, şehit Cennet Yiğit’in ailesini ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın kabrini ziyaret ederek anma gerçekleştirdi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, protokol üyeleri şehit ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesiyle bir araya geldi.

Ziyarette, protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, 15 Temmuz’un millet hafızasında bıraktığı derin izlere vurgu yaptı.

Ailenin acısını paylaşan heyet, şehidin hatırasına bağlılıklarını ifade etti.Aynı kapsamda, darbe girişimi sırasında şehit olan Kayserili Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın kabri de ziyaret edildi.

Kabir başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi ve şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.