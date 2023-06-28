Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Develi ve Hacılar ilçelerini ziyaret ederek, ilçe sakinlerine hem seçimlerde verdikleri destekler için teşekkür ettiler hem de Kurban Bayramı’nı tebrik ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Develi ve Hacılar ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Büyükkılıç ve Akar, talep ve önerileri bizzat dinleyerek vatandaşlara seçim döneminde verdikleri destekler için teşekkür etti. İlk olarak Develi ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç ve Akar burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Allah hepinizden razı olsun. Aynı zamanda bir seçim yaşadık, bu ziyaret bir bakıma teşekkür ziyaretidir. Vermiş olduğunuz destekten dolayı, insanlığın onuru olan Değerli Cumhurbaşkanım ve onun yol arkadaşlarına verdiğiniz destekten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramınızı huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Burada Develilere hitap ederek, ilçe sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise kazasız belasız bir bayram temennisinde bulundu. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Başkan Büyükkılıç ve Akar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol, ilçe sakinleri ile bayramlaştı. Develi ziyaretinin ardından Hacılar ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç, milletvekili Akar ve Başkan Üzüm’e, burada AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de eşlik etti.

Büyükkılıç ve Akar, AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı’nı ziyaret edip teşkilat mensuplarına seçimlerde verdikleri destekler için teşekkür ederek, bayramlarını tebrik etti. Bakan Akar, “Hep beraber tek yürek, tek bilek olarak büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve Akar’a teşekkür etti.